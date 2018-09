Ingyenes változatot kapott a Counter-Strike: Global Offensive

Továbbra is napjaink egyik legnépszerűbb FPS-e a Valve legnagyobb fejőstehene, a Counter-Strike: Global Offensive , még mindig embertelen mennyiségű játékost mozgat meg a stuff, most pedig ingyenes változatot is kap a cucc.

A hivatalos free to play verzió azonban komoly megkötésekkel jár, lévén online játékra teljesen alkalmatlan,, és ennyivel ki is fújt a Counter-Strike: Global Offensive Free Edition névre keresztelt verzió.Szerencsére a játék sosem olyan árcédulával bírt, mely kifizethetetlen lenne az átlag gamer számára, aki pedig nagyon leakart csapni rá, az már korábban megtette, viszont aki szeretné megnézni, hogy mégis mi ebben olyan nagy szám, az most teljesen bérmentve belekukkanthat a dologba, a CS:GO hivatalos Steames oldalán minden információt megtaláltok!