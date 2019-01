Ingyenes változatot is kap a Dead or Alive 6

Nagyszerű hírek érkeztek a Dead or Alive 6 -tal szemező játékosok számára, lévén a készítők egy ingyenes változatot is szeretnének majd kiadni az alkotásból - természetesen csak amolyan demó jelleggel.

A hír azt követően került megerősítésre, hogy a Microsoft Store-on váratlanul megjelent egy Dead or Alive 6 : Core Fighters nevű kiadás, ami azért érdekes, mert korábban az ötödik epizódból is kaptunk egy ilyen alcímű változatot, ami lényegében a játék egy alaposan megvágott kóstolója volt.Miután a hír körbejárta a világot, a pletykák elindulását megelőzendő Yohei Shimbori rendező egy közleményben elismerte, hogy bár csak egy szerencsétlen baleset volt idő előtt kicsúsztatni a Dead or Alive 6 : Core Fighters-t, deMint kiemelte, ez biztosan egy ingyenes demója lesz a Dead or Alive 6 -nak, ami még bejelentésre vár, és egyelőre nem is tudott konkrétumokkal szolgálni róla, csak annyit, hogy valamikor az alapjáték megjelenése után számíthatunk rá, ami márciusban várható.