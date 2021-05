Az Epic Games Store megígérte, hogy ezen a héten is valami nagyot fognak gurítani az ingyenes játékukkal, és némileg átverve érezzük magunkat, ugyanis nem mást dobtak be, mint az amúgy is csokipénzért árult Among Us -t.

Bár tény, hogy manapság egész olcsón behúzható a szociális dedukciókra alapuló játék, ettől függetlenül viszont még mindig vannak, akiknek nem lapul a könyvtárában a játék, annak ellenére, hogy egyébként szívesen kipróbálnák. Most itt a tökéletes lehetőség, lévén egy kattintással lecsaphattok a játékra.Az Among Us -t jövő hét csütörtökig, azaz június 3-áig, 17:00-ig szerezhetitek be, ehhez pedig annyi a teendő, hogy IDE kattintotok, majd egy bejelentkezést követően máris bezsákolhatjátok.