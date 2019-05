Nyögvenyelősen, de zakatol tovább a Battlefield V , most például egy ingyenes frissítés formájában kapnak a felhasználók egy vadonatúj térképet a héten, amely a Merkur-hadművelet helyszínét veszi alapul.

Stílusosan a pályát is ennek nyomán nevezték el, Mercurynak, amely napra pontosan május 30-án robog be, és mint említettük, bérmentve elérhető lesz mindenki számára. A kérdéses térkép mellesleg a Tides of War update-csokor részeként robog be, így további újdonságokra is lehet nemsokára számítani.Érkezett egy vagány kis kedvcsináló is a friss csatatérhez,, hogy már most megismerjük nagyjából, mi vár ránk.

Nézd nagyban ezt a videót!