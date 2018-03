Ingyenes lett a H1Z1

A Daybreak Games vélhetően ráébredt arra, hogy fizetős üzleti modellel garantáltan nem tudják majd felvenni a versenyt olyan nagy nevekkel, mint a Fortnite és a PUBG, ezért inkább ingyenessé tették H1Z1 című alkotásukat.

Persze más kérdés, hogy a free to play üzleti modell valóban képes lesz-e segíteni a játéknak, mely a grafika terén óriási lemaradásban van - még a PUBG-nál is ocsmányabb, ami azért nagy szó -, de ha ingyen adják, akkor hajlamosak vagyunk szemet hunyni az ilyesmi felett. H1Z1 tehát, aki viszont hajlandó volt fizetni a korai változatért, az most letölthet majd magának egy Appreciation Pack névre keresztelt DLC-t, amiben extra ruhák és némi in-game költőpénz kapott helyett egyfajta engesztelés gyanánt.Sőt mi több, aki akar, az a jövőben is bátran költekezhet majd a játékban, hiszen a Steam 20 és 100 dollár között tartogat különféle prémium DLC csomagokat a H1Z1 rajongóinak.

