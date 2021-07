Ingyenes lesz az A Plague Tale: Innocence

Az Epic Games Store ismét megörvendeztetett minket két ingyenes játékkal, amelyeket egészen jövő hét csütörtökig húzhatunk be, onnantól kezdve azonban végleg a könyvtárunk részét fogják képezni ezek a címek.

Az aktuális ingyen játékok a következők: egyrészt a Mothergunship című őrült akciójáték lett a soros, másrészt pedig a már a címével is árulkodó Train Sim World 2. Mind a kettőt augusztus 5-éig, itthoni idő szerint 17:00-ig zsákolhatjuk be, úgyhogy ne maradjatok le.Annyi a dolgotok, hogy IDE kattintotok, némileg lejjebb görgettek, majd kattintotok a két szóban forgó ingyen programra. A jövő hetünk viszont még erősebb lesz, lévén azontúl, hogy megkapjuk a Speed Brawl-t, mér az A Plague Tale: Innocence is ingyenes lesz!