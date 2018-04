A CCP bejelentette, hogy május elején lesz 15 éve annak, hogy elrajtolt az EVE Online , aminek alkalmából az izlandi EVE Fanfest részeként lerántották a leplet az Into the Abyss névre keresztelt új bővítményről.

Az ingyenes expanzió a tervek szerint egy teljesen új területtel, a szólóban is felfedezhető, PvE módra koncentráló Abyssal Deadspace-re helyezi a hangsúlyt, ami mellett természetesen egy halom felfedezni való, megannyi harc, és extra felszerelések sokasága várja a rajongókat.A készítők már pontos megjelenési dátummal is szolgáltak a bővítmény kapcsán, így az évfordulóról ugyan lecsúszik, de az Into tje Abyss így is legkésőbb május 29-én megérkezik az EVE Online -ba.

