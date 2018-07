Ingyenes kiegészítő érkezik az Enter The Gungeon-höz

A Dodge Roll által fejlesztett rogue-like játék, az Enter The Gungeon messze kinőtte már önmagát, és az indie fejlesztésű játék most már a legnépszerűbb címek között van számon tartva.

A srácok ezt nem is restek meghálálni, ugyanis a következő ingyenes kiegészítő a játékhoz,. Előbb PC-re érkezik a frissítés, konzolokra még nincs információnk mikor jön.Tonnányi új fegyver és tárgy vár ránk a DLC-ben, új lőszertípusok és ellenfél típusok is kerülnek az alapjátékba, a loot most már jobban fog esni a felhúzott drop rate-nek hála, tudunk majd asztalokat, vagy akár koporsókat huzigálni a pályán - ez valószínűleg fedezék gyanánt lesz érdekes -, és egy jelentősebb új boss is befért még a pakkba.A játék utoljára tavaly januárban kapott tartalmi kiegészítőt, tehát ezt a napot a rajongók mindenféleképp ünnepnapként fogják a naptárba vésni.