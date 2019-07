A Bandai Namco frissen publikált egy vadonatúj előzetest a Jump Force újdonsült, korábban még nem látott karakteréről, Kane-ről, aki DLC formájában szállt be a mai nappal a bunyóba.

Ami a legszebb az egészben, hogy egy teljesen ingyenes update berkein belül robogott be a karakter, amit már tölthetünk is mindenféle platformon. Kane társaságában egyébiránt Galena is megjelent,, ugyanis célzottan a Jump Force -hoz alkotta meg őket.Ezenfelül az update-tel megjöttek a Raid Boss Eventek, valamint a játék stabilitását is növelték. Most pedig következzen a szóban forgó kedvcsináló:

Nézd nagyban ezt a videót!