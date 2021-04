Ingyenes és fizetős tartalmak is jönnek a Ghostrunnerhöz

Bár mostanság nem feltétlenül a legjobb ajánlólevél, ha szóba kerül, hogy egy cyberpunk játék roadmapet kap (mind tudjuk, miről van szó), azonban szerencsére a Ghostrunner esetében bizakodóak lehetünk - az alkotás ugyanis megkapta a jövőbeni terveit.





Egyaránt jönnek ingyenes és fizetős tartalmak. Még most tavasszal érkezik két játékmód: egyrészt a Kill Run Mode, amelyben limitált idő alatt kell teljesítenünk a pályákat, másrészt pedig a jóval több kihívással kecsegtető hardcore módra kell számítanunk. Emellett fotó módra is számíthatunk.Tavasszal még egy fizetős DLC is jön, ami kozmetikai cuccokkal lesz feltöltve, majd a továbbiakban jön a next-gen update, egy nagyobb kiegészítő, még egy új játékmód - szóval összességében bőven lesz kontent!