Ingyenes Elite: Dangerous a láthatáron

Az Epic Games Store új ingyenes játékát, a The Textorcistot már tegnap óta tölthetik a platform felhasználói, azonban ezzel egyetemben kiderült a jövő heti felhozatal is, ami megint csak igen ígéretes lesz.

November 19-26. között két ingyen címet is bezsákolhatnak a felhasználók, amik közül az egyik nem más lesz, mint az Elite: Dangerous , avagy az egyik legismertebb űrhajós szimulátor. A világűr bejárása mellett egy roppant rétegelt RPG fogadja a játékosokat, ezzel garantálva, hogy akár több ezer órát is belepakoljunk.Másfelől pedig a The World Next Door lesz mellette a bérmentve bezsákolható szoftver, úgyhogy izgalmas hét elé nézünk. Addig is viszont KATTINTS IDE , ha szeretéd begyűjteni a The Textorcistot, jövő hét csütörtökig van rá lehetőség!