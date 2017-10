Ingyenes DLC-t kapott a The Surge

A Deck 13 csapata elérhetővé tette az első ingyenes DLC csomagot a The Surge című akció-szerepjátékhoz, ami Fire and Ice Weapon Pack név alatt 10 vadonatúj fegyvert ad hozzá az alapokhoz.

Amint a bővítmény neve is mutatja,, ezáltal speciális támadásaik ezekhez az elemekhez kapcsolódnak, és mivel többségük a távoli jövőben is csak prototípus, sok logikát ne keressünk a működésükben.Nem elfeledni továbbá, hogy a The Surge prémium - értsd: fizetős - DLC csomagokat is kap majd, amelyek közül az első A Walk in the Park címmel még az idén megjelenhet, benne újabb fegyverekkel, ellenfelekkel és egy komplett új helyszínnel a középpontban.