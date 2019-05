Ingyenes DLC és bővített kiadás dukál a Pathfinder: Kingmakerhez

Most bőségesen kijut a jóból a Pathfinder: Kingmaker rajongótáborának, lévén egyaránt került bejelentésre a harmadik DLC, valamint a mostani kiadvány is felspécizésre kerül, ráadásul nem is kicsit.

Akinek jelenleg megvan a szoftver, annak automatikusan jár az "Enhanced Edition", ami kvázi egy bővített kiadásnak feleltethető meg. Ez tartalmazni fog minden javítást, amit a fejlesztők megálmodtak a játékhoz a debütálás óta, ráadásképp megannyi friss tartalmat is hozzácsaptak, példáulAz említett Beneath the Stolen Lands egy méretes katakombával fogja kiegészíteni a játék nyújtotta élményt, amely az Enhanced Editionnel egyetemben jelenik meg június 6-án, viszont addig is bétában próbálgathatjuk ezeket.