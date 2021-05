Ingyenes az NBA 2K21

Hosszú idő után először ismét nagyon gurít az Epic Games Store ingyen játékok tekintetében, ugyanis egy tripla-A alkotást dobnak bérmentve a felhasználók számára, ráadásul egy határozottan friss darabot kínálnak.

Igaz, egy sportjátékról van szó, így sokaknak valószínűleg nem fog feküdni ez az ajánlat, de ettől függetlenül még így is egy erős ingyen játékról van szó. Nem másról van szó, mint az NBA 2K21 -ről, amit konkrétan most pár kattintással behúzhatunk a platformon keresztül.Ehhez nincs más dolgotok, mint IDE kattintani, majd egy bejelentkezést követően máris lecsaphattok a legutóbbi nagy kosaras mókára. Ha esetleg nem vagy rajongója a sportjátékoknak, ingyen még akkor is elfér a könyvtárban, sose lehet tudni, mikor jön meg a kedv egy kis zsákoláshoz...