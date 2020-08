A GOG egy igazán remek ajánlattal készült, tekintve hogy totál ingyen és bérmentve kínálják a galaxis legkomolyabb Sámueljének első őrületes darálását, magyarán bezsákolhatjuk a platformon a Serious Samet.

Mindezt a GOG a nagy kiárusítása kellős közepette kínálja, szóval emellett még rá is vetheted magad az áruház mindenféle kedvezményes ajánlatára, hogy a nyarad játékoktól duzzadva záruljon - már persze ha a pénztárcád is duzzad a zöldhasúaktól.A közel 20 éves, legelső Serious Sam megszerzéséhez nincs más dolgod, mint IDE KATTINTANI , majd egy bejelentkezés után lecsapni a szoftverre. Egészen