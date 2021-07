Ingyenes az első két Syberia-játék

A Syberia-játékokat talán senkinek nem kell bemutatni, hiszen egy borzasztóan nagy kultusznak örvendő point and click sorozatról van szó, amelynek most az első két felvonása totál ingyen és bérmentve behúzható a GOG-nak köszönhetően.

Nagyon egyszerű dolgunk van, ha szeretnénk behúzni a digitális platformról a Syberia 1-et és 2-t, tekintve hogy csak annyit kell tennünk, hogy IDE kattintunk, majd ráklikkelünk a Go To Giveaway gombra, ami szép nagy zöld keretben fogad minket.Egy hangyányit lejjebb tekerünk, ahol szimplán csak annyi a dolgunk, hogy rákattintunk a "Yes, and claim the game" gombra. Innentől kezdve véglegesen a könyvtárunk részét fogja képezni a szóban forgó két cím, amiket melegen ajánlunk mindenkinek, akinek kimaradtak.