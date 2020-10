Ingyenes az Amnesia: A Machine for Pigs

Megérkeztek az Epic Games Store aktuális, korábban már beígért ingyenes játékai, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy bezsákolhatjuk a világ egyik legnépszerűbb horrorjátékának folytatását jövő hét csütörtökig.

Nem másról van szó, mint az Amnesia: A Machine for Pigs -ről, ami bár nem örvend akkora sikernek, mint az első rész, viszont minden kétséget kizáróan egy remek darabról van szó. Mivel október 20-án jelenik meg a franchise harmadik része, az Amnesia: Rebirth, így pont aktuális a kínálat.Mellette a Kingdom New Lands is ingyenes,. Az ingyenes címek bezsákolásához nincs más dolgod, mint IDE KATTINTANI , kicsit letekerni, és a Free Games menüpont alatt máris várnak rád a játékok.