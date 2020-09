Ingyenes a Watch Dogs 2 és a Football Manager 2020

Az Epic Games Store megint csak kitett magáért ingyen játékok terén, hiszen az egy dolog, hogy ezúttal a kettő helyett három szoftverrel örvendeztették meg a nagyérdeműt, de ráadásul ezek között igencsak impozáns címek vannak.

Egyrészt akerült be a sorba, ami bár nemrégiben volt ingyenes a Uplay-en keresztül, de így most még az is be tudja zsákolni, aki lemaradt róla, másrészt viszont egy viszonylag friss, ugyanakkor rétegalkotás is ingyen van, aHarmadikként még hozzácsapták a csomaghoz at is, mindezt pedig jövő hét csütörtökig, azaz szeptember 24-éig szerezhetjük be. Annyi a dolgunk, hogy IDE KATTINTUNK , kicsit lejjebb görgetünk, és máris szembejönnek a kérdéses ajánlatok.