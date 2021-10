Ingyenes a Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Október 14-e óta az Epic Games Store felhasználói két ingyenes tartalmat húzhatnak be, mielőtt október 21-én eltávolítják azokat, sőt mi több, már azt is tudjuk, hogy mik kerülnek jövő héten sorra.

Az első a Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse , egy 2005-ös klasszikus cím remastere, valamint a Paladins: Epic Pack , amely néhány kozmetikai elemet tartalmaz az ingyenesen játszható Paladinshoz.Azt is tudjuk már, hogy a jövő héttől kezdődően, azaz október 21-étől milyen ingyen játék lesz a porondon. Ez az Among the Sleep - Enhanced Edition, amely szintúgy majd egy teljes hétig lesz bezsákolható, és mivel közeledünk a Halloweenhoz, elég