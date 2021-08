Miután a napokban bejelentette a Volition és a THQ Nordic kettőse a Saints Row rebootot, kapásból éltek is egy izgalmas ajánlattal az Epic Games Store-on keresztül, miszerint most ingyen és bérmentve behúzhatjuk a széria legjobb etapját.

Természetesen a Saints Row: The Third ről van szó, avagy arról az epizódról, aminél a franchise isten igazából megtalálta a maga hangnemét az őrült humorral és túltolt akciókkal. Egészen jövő hét csütörtökig, azaz, 17:00-ig.Mindössze annyi a teendőtök, hogy IDE kattintotok, majd egy bejelentkezést követően már ki is válthatjátok a szoftvert. Onnantól kezdve véglegesen a könyvtáratok részét képzi majd a Saints Row: The Third