Ingyenes a Prey az Epic Games Store-on

Az Epic Games ezen a héten három új játékot kínál ingyenesen az Epic Games Store-ban: A Thunder Lotus-féle Jotun: Valhalla Edition, az Arkane által fejlesztett Prey és a 34BigThings SRL Redout: Enhanced Editionje.

Az Epic csütörtökön a Twitteren jelentette be az ingyenes felhozatalt. Mindhárom ingyenesen elérhető lesz május 19-ig, amikor is egy újabb ingyenes játék válik elérhetővé. A Jotun 2019-ben jelent meg, és a leírás szerint "egy kézzel rajzolt akció-exploration játék, amely az északi mitológiában játszódik", míg a Redout 2016-ban jött ki - ez egy űrversenyjáték.A kiemelkedő azonban a Prey, amelyet 2017-ben adott ki a kiadó Bethesda Softworks. A belső nézetes űrlövöldét a megjelenésekor a kritikusok is elismerően nyilatkoztak, úgyhogy kattints IDE , ha be akarod húzni!