Ingyenes a PC Building Simulator

Különleges ajánlattal készült az Epic Games Store azok számára, akik szeretik az ingyen játékokat, lévén a digitális áruházon keresztül most egy nem mindennapi szimulátorra tehetjük rá a mancsunkat.

A PC Building Simulator című játékban pontosan az a feladatunk, amit már a cím is sejtet - össze kell állítanunk az álom számítógépünket. Természetesen az egészet átlengi az a tipikus hangulat, ami a legtöbb ilyen szimulátor játékot átitatja, úgyhogy nevetésben nem lesz hiány. Jövő hét csütörtökig, azaz, ha IDE kattintotok!És hogy a jövő héten mi vár ránk a kérdéses felületen? Egyrészt a Paladins Epic Pack csomagot kínálják az egyébként free-to-play játékhoz, másrészt pedig a frissen debütált Stubbs The Zombie: Rebel Without a Pulse lesz bérmentve megszerezhető.