Ingyenes a Metro 2033 Redux az Epic Games Store-on

Ismételten ingyen kínál az Epic Games Store két játékot, és ahogyan azt már korábbról tudni lehetett, ezúttal a címek nem mások lesznek, mint a Metro 2033 Redux (ami ugyebár az első rész felújított változata) és az Everything.

Annak ellenére, hogy tisztában voltunk az információval, hogy ezek fognak érkezni, most meg is nyíltak a kapuk, hogy bárki szabadon csaphasson le rájuk, így ha szeretnél gazdagodni két nagyszerű címmel, akkor ne habozz, kattints IDE , majd zsákold be őket, hogy véglegesen a játékkönyvtáradat színesítsék., onnantól kezdve ugyanis megint egy másik szoftverre csaphatunk le, nevezetesen a Minitre, amiben hatvan másodperc áll rendelkezésünkre, hogy felfedezzük a tovább vezető utat, minden egyes újjáéledéssel pedig a már megszerzett tudás birtokában próbálkozhatunk ismét.