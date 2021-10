Ingyenes a legelső Ghost Recon-játék

A Tom Clancy's Ghost Recon huszadik évfordulója gyanánt a Ubisoft úgy határozott, hogy az eredeti, legelső epizódot ingyen fogják osztogatni, valamint néhány folytatás DLC-ihez bérmentve hozzáférhetünk.

Egészena Ubisoft Connecten keresztül. Az eredeti, első részen túl a 2017-es Ghost Recon Wildlands Fallen Ghosts kiegészítése is behúzható, valamint a 2019-es Ghost Recon Breakpoint Deep State Adventure bővítményére is rátehetjük a mancsunkat.Emellett november másodikától ingyenes skineket húzhatunk be: a Ghost Recon Advanced Warfighterben Scott Mitchell öltözékét húzhatjuk be, a Ghost Recon 2-höz Alicia Diaz skinjét, míg a Ghost Recon Future Soldier esetében John Kozak skinje vár ránk.Az első Ghost Recont INNEN tölthetitek le, az említett DLC-ket pedig INNEN