Ingyenes a Killing Floor 2 és a The Escapists 2

Az Epic Games Store megint ütős ingyenes játékokat fog letenni az asztalra az elkövetkezendő napokban, hetekben, hiszen most megérkeztek a már beígért játékok, illetve beharangozták, mi lesz a jövő heti ajándék.

Mától kezdve tölthetőek a friss darabok, és ami az igazán nagy királyság, hogy kapásból három alkotásra is lecsaphatunk. Egyrészt a-re, másrészt a The Escapists 2-re, harmadrészt pedig a kevésbé ismert, de szintén remek. Ha leszeretnéd tölteni őket, akkor irány az Epic Games Store felülete És hogy a jövő heti termés mit fog hozni? Torchlight II-t dobják majd totál bérmentve a felhasználóknak, ami az izometrikus nézetű RPG-k egyik legkiválóbb darabjaként ismeretes, úgyhogy megint csak el leszünk kényeztetve.