Ingyenes a Frostpunk PC-re

Zseniális ajánlattal él az Epic Games Store, lévén megérkezett a heti ingyenes játékuk kapcsán a friss rotáció, és ezúttal nem másra esett a választásuk, mint a Frostpunk ra, avagy a túlélő mechanikákkal felvértezett, városmenedzselős alkotásra.

A 11 bit Studios stratégiai játéka roppant egyszerű módon zsákolható be a platformon keresztül, és a rutinos rókák talán már tudják is, hogy mi a teendő. Első kézből kattints IDE , majd egy bejelentkezést követően már rá is kattinthatunk a GET gombra, ami gondoskodik róla, hogy onnantól véglegesen a könyvtárunk részét képezze a Frostpunk Egészen jövő hét csütörtökig, azaz június 10-éig lesz behúzható a szoftver, azon a napon pedig 17:00-kor érkezik az újabb ingyenes játék, ami megint csak nagy durranásnak ígérkezik - legalábbis az Epic rejtegeti, hogy mi lesz az...