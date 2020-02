Ingyenes a Farming Simulator 19 PC-re

A szimulátorok és a tanyasi élet szerelmesei igazán örülni fognak az aktuális Epic Games Store ajánlatnak, mivelhogy a kérdéses digitális platformon ingyen és bérmentve szerezhetjük be a Farming Simuator 19-et - meghatározott ideig tart, úgyhogy érdemes sietni.

Lássuk csak, hogy mi a teendő, habár talán mostanra a legtöbb olvasónk ismeri a dörgést az ingyenes Epic Games Store játékok esetében; kattintsatok ERRE a linkre, majd egy bejelentkezést követően egész egyszerűen a See Editions, aztán Get Now gombra klikkelve már a gyűjteményetekben feszít a megnyugvás fellegváraként szolgáló alkotás.Február 6-áig áll az ingyenes ajánlat, azonban utána is bőven ki leszünk szolgálva finomságokkal, lévén kapásból három szoftvert is bérmentve hajítanak majd hozzánk, nevezetesen a. Lesz miért visszanézni, na!