Megérkezett az Epic Games Store e heti ingyen játéka, amely ezúttal nem más, mint a Tales of the Neon Sea című 2D-s point and click alkotás, aminek a környezete is roppant mód izgalmas, mivelhogy a cyberpunk világba kalauzol el minket.

Ahhoz, hogy lecsapj a Tales of the Neon Sea-re, nincs más dolgod, mint IDE kattintani, majd egy bejelentkezést követően máris a könyvtáradba helyezheted a programot. Egészen jövő hét csütörtökig, azazJövő héten egy egészen izgalmas játék lesz a soros, mégpedig a "játszható sitcomként" leírt 3 out of 10: Season Two, ami egy epizodikus cím a Terrible Posture Games jóvoltából. Természetesen majd szólunk, ha ingyenessé válik!