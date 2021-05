Ingyenes a Company of Heroes 2 és a Little Nightmares a Steamen

Jelenleg két játék is ingyenesen elérhető a Steam kínálatában, a Company of Heroes 2 és a Little Nightmares - mindkét játék bárki által igényelhető a Valve platformján, és onnantól kezdve végig a könyvtárunk részét fogják képezni.

és annak önálló egyjátékos kampánya, a Company of Heroes 2: Ardennes Assault június 3-ig, azaz hétfőig szabadon igényelhető a Steamen a Free Forever Weekend promóció részeként. A Company of Heroes 2 egy második világháborús valós idejű stratégiai játék, ami a műfaj egyik kiemelkedő darabja.szintén szabadon behúzható a Steamen keresztül, egy korlátozott ingyenes promóciós csomag keretében, úgyhogy ha nem akartok lemaradni az ajánlatról, akkor uccu, irány a digitális platform kapcsolódó oldala!