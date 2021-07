Ingyenes a Bridge Constructor: The Walking Dead

Megérkezett az Epic Games Store heti ingyenes rotációja ingyen játékok tekintetében, és a digitális platform menetrendszerűen szállította le azt a két címet, amit megígértek a múlt hét folyamán, és most el is érhetőek ezek.

Egyrészt ugyebár a Bridge Constructor: The Walking Deaded tették ingyen elérhetővé, másrészt pedig az Ironcastet. Mindkettő jövő hét csütörtökig, azaz július 15-éig zsákolható be, délután 17:00-ig, úgyhogy ha lecsapnál rájuk, nincs más dolgod, mint IDE kattintani, majd egy kicsit lejjebb görgetni, hogy a kapcsolódó résznél be tudd húzni a játékokat.Onnantól kezdve azonban az Offworld Trading Company és az Obduction lesz behúzható, két másik pazar játék, úgyhogy a továbbiakban sem kell nélkülöznünk az igazi gyöngyszemeket. Nyilván nem tripla-A-król beszélünk, de ettől függetlenül is remek játékokról van szó.