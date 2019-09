Ingyenes a Batman: Arkham-trilógia és a Lego Batman trilógia az Epic Games Store-on

Ha esetleg untad már, hogy sokszor olyan játékok kerülnek ingyenes státuszba, amik esetleg kisebb kaliberűnek számítanak, akkor most az Epic Games Store olyan ajánlatot tár eléd, amivel azért nehéz lesz versenybe szállni.

A digitális platformon ugyanis most nem egy, nem két, hanem kapásból: egyrészt a komplett Batman: Arkham-trilógiát (Asylum, City, Knight), és a teljes Lego Batman trilógiát, egészen szeptember 26-áig!A letöltést a szokásos módon kell intézni, de álljon itt a rövid útmutató, ha esetleg még nem vagy benne rutinos: ERRE a linkre kattintva nyílik meg a kapcsolódó oldal, majd a bejelentkezést követően csak rá kell nyomnod a két játékra, és voilá! máris a gyűjteményed részét képzik.A következő pakkban a Metro 2033 Redux és az Everything lesz, tehát jövő héten is érdemes lesz visszanézni!