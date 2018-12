Ingyen zsákolhatod be a SOMA című szuper horrorjátékot

Ki ne imádná a Frictional Games-t olyan zseniális horrorjátékok után, mint a Penumbra-trilógia és az Amnesia-franchise, akiknek a legfrissebb alkotásukról sokan úgy vélekednek, hogy megszületett a stúdió legjobb munkája.

Természetesen a SOMA című játékról van szó, melynek óriási bravúrja, hogy nemcsak horror szintjén működik, de elképesztően csavaros és izgalmas sztorit sikerült a fejlesztőknek összerakniuk hozzá, és ami a legjobb az egészben, hogy azok, akik ijedősebbek, bekapcsolhatnak egy úgynevezett Safe Mode-ot, mellyel teljes mértékben a történetre koncentrálhatunk mindenféle ijesztgetés nélkül.Szeretnéd még, hogy tetézzük az egészet? Nos, a GOG-nak hála most teljesen. Csak annyit kell tenned, hogy IDE KATTINTASZ , majd egy bejelentkezést vagy regisztrálást követően rányomsz a böszme nagy, zöld Get it FREE gombra. Jó borzongást kívánunk a játékhoz!