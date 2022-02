Egy különleges indie játék vált elérhetővé a napokban az Epic Games Store kínálatának ingyen letölthető szekciójában, így néhány napig most szabadon begyűjthetjük magunknak az 5 Lives Studio fejlesztésében elkészült nagyszerű Windbound-ot.

A legendás Zelda és a RIME sajátosságait követő akció-szerepjátékban egy lakatlan szigetre látogathatunk, ahol hajótöröttként minden tudásunkat be kell vetnünk azért, hogy Kara nevű főhősünk túlélhesse a megpróbáltatásokat.Ha szeretnéd a gyűjteményedben tudni a játékot, az Epic Games Store kínálatában most, és érdemes résen lenni jövő héten is, hiszen Josef Fares kiválósága, a nagyszerű Brothers: A Tale of Two Sons követi majd a sorban.