Ingyen tolhatod a hétvégén a The Division 2-t

Miután nemrég felébredt egy éves álmából, a The Division 2 a következő hétvégén, mostantól ingyenesen játszható lesz - ez azt jelenti, hogy beugorhatsz egy halálos, biotechnológiával előállított betegség által elpusztított Washingtonba.

Az ingyenes hétvége egybeesik a The Division 2 Season 9: Hidden Alliance kezdetével, amely az ügynököknek a Camp White Oakban a korábbi parancsnokkal, Faye Lau-val való összecsapása után veszi fel a fonalat. A DC-kampány küldetéseit a True Sons ellenségeivel és az embervadászat célpontjaival cserélheted ki a szokásos rosszfiúk helyett.Az ingyenes hétvége lehetőséget ad arra is, hogy kipróbáld a 9. évad új többjátékos PvE módját, a Countdownt. A Countdownban két négyfős ügynökcsapat dolgozik együtt, hogy stabilizáljanak egy erőművet, amely hamarosan lezárásra kerül, majd a kivonási pontig kell elküzdeniük magukat. A játék a The Division 2 megatérképén keresztül érhető el, közvetlenül a Kenly College és a The Summit ikonjai alatt.