Ingyen szerezhető be az Assassin's Creed Odyssey egyik DLC-je a héten

A Ubisoft nem kisebb megmozdulással invitálja vissza azokat az Assassin's Creed Odyssey játékosokat, akik a kampány után nem vágtak bele a DLC-be, mint az Atlantis DLC legelső felvonásának ingyenessé tételével.

Egészen pontosan a The Fate of Atlantis első fejezete, a Fields of Elysium szeptember 1-jéig zsákolható be ingyenesen, viszont külön öröm, hogy nemcsak a Uplayre vonatkozik az ajánlat, hanem akár Steamen is lecsaphatunk rá.Mindemellett a komplett szezonbérlet is alapos kedvezményt kapott:, ami tartalmazza a Legacy of the First Blade DLC-csokor mindhárom fejezetét, a The Fate of Atlantis mindhárom részét, egy bónusz küldetést, valamint egy-egy példányt az Assassin?s Creed III Remastered és Assassin?s Creed III: Liberation Remastered játékokból.