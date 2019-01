Ingyen tartalmakkal bővül a Resident Evil 2 remake a premier után, launch trailer érkezett

Várható volt, hogy a Capcom majd a Resident Evil 2 Remake -et is szeretné kibővíteni a megjelenés után, viszont az kicsit meglepő, hogy már most részletezték az ilyen jellegű terveiket.

A két nap múlva esedékes premier alkalmából tartottak a fejlesztők egy livestreamet ünneplésképpen, ahol erről beszéltek. Nagyon fontos már most kiemelni, hogy ingyenes tartalmakról van szó, és az elkövetkezendő hónapokban számíthatunk a jöttükre.Első körben érkezik egy-egy skin Leonra és Claire-re,, ami egyrészt nosztalgiázásnak lesz tökéletes, másrészt pedig egészen biztosan a hasunkat fogjuk majd a nevetéstől. Egyelőre ez csak a japán játékosoknak lesz elérhető, remélhetőleg a későbbiekben érkezik megerősítés, hogy a mi régiónkba is el jut ez a kis különlegesség.A The Ghost Survivor mód több kisebb történetszálat fog tartalmazni, amikben a fősztori során megismert mellékszereplők sorsát követhetjük nyomon, az első epizód például a Kendo Gun Shop tulajdonosára, Robert Kendóra helyezi a fókuszt.Ebben a játékmódban lényegében teljesen véletlenszerűen generált történések várnak ránk, az összegyűjtött pontokból pedig folyamatosan feltápolhatjuk magunkat jobbnál jobb fegyverekkel és fejlesztésekkel. Kicsit hasonlónak ígérkezik a The Ghost Survivor, mint az előző Resident Evil-játékokban a Mercenaries mód, azzal a különbséggel, hogy úgy fest, itt lesz valamilyen szintű narratíva is.Mindezek mellett kaptunk egy launch trailert is:

Nézd nagyban ezt a videót!