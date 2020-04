Ingyen nyúzhatod a napokban a Borderlands Game of the Year Editiont

A mostani koronavírusos karantén alatt mindenféle ingyen játéknak örül az ember, még akkor is, ha az csak néhány napra szól, hiszen a videojátékoknak köszönhetően roppant gyorsan el tudnak pörögni az órák.

Az elkövetkezendő öt napban is lesz egy ilyen ajánlat, vagyis egészen pontosan már javában él: a Gearbox úgy határozott, hogy, ami az első epizód felújított változatának felel meg - ezt adta ki a tavalyi év során a stúdió.Ebben a csomagolásban nemcsak a felújított vizuális elemek fogadnak minket, hanem az összes megjelent DLC is a pakkban lapul, illetve a HUD és a lootolási szisztéma is kapott egy alapos újrarázást, hogy a modern igényeknek is megfeleljen az alkotás.Irány a Steam