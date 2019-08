Ingyen Mutant Year Zero: Road to Eden jön az Epic Games Store jóvoltából

Hamarosan megint csak szuper játékokat zsebelhetünk be az Epic Games Store jóvoltából, merthogy míg most a For Honor és az Alan Wake bezsákolható , addig hamarosan a Mutant Year Zero: Road to Eden lesz ingyenes.

Sőt, mellette a Hyper Light Drifter is megszerezhető lesz, ami bár nem feltétlenül friss pite, mégis egy kiváló szórakozás. Mindkét alkotás augusztus 15-étől lesz megszerezhető, egészen augusztus 22-éig.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen> Mutant Year Zero: Road to Eden egy tavaly december (!) megjelenés, ergo egy iszonyatosan friss dologról beszélhetünk, viszont addig is ne feledjétek, csapjatok le az aktuális ingyen szoftverekre, le ne maradjatok róluk!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>