Ingyen megy a RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition

Ezúttal egy kicsit visszafogottabb kínálattal bombázza meg a közönségét az Epic Games Store, hiszen "mindössze" egy szoftvert dobnak ingyen és bérmentve, és az is rétegjátéknak tekinthető, de ettől függetlenül egy remekbe szabott alkotásról beszélhetünk.

Nem másról van szó, mint a RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition ről, amit egészen október elsejéig tölthetünk le. Tipikus Tycoon-játékról van szó, annak minden előnyével és hátrányával egyetemben, illetve ahogyan azt a címe is mutatja,Amennyiben készen állsz rá, hogy megépítsd álmaid hullámvasútját, akkor semmiképp se habozz, KATTINTS IDE , és egy bejelentkezést követően, valamint a GET gombra való rábökéssel mér a könyvtáradban is tudhatod a programot.