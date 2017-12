Ingyen letölthető ünnepi csomagot kap a Hitman

Az IO Interactive bejelentette, hogy várhatóan december 15-től, azaz holnaptól mindenki szabadon letöltheti magának január 5-ig azt a Holiday Pack-kot a Hitman -hez, aminek részeként egy halom extra tartalommal bővíthetjük az alkotás kínálatát.

Hogy mit találunk ebben az ünnepi csomagban? Többek között például két sztori küldetést, több mint 40 kihívást, két Escalation Contractot és 17 Xbox achievementet, valamint PS trófeát az ICA Facility helyszínen. Hogy ez nem elég? Nyugi, van még más is a Télapó zsákjában!! Például itt is kapunk két extra küldetést - köztük egy történet-orientáltat -, 18 Escalation Contractot, több mint 100 kihívást, hét új achievementet, illetve trófeát, de a Vampire Magician Challenge Pack és a Secret Santa Challenge Pack, valamint a profi nehézségi fokozat is ott lesz a listán.