Ingyen letölthető PC-re a Watch Dogs!

Úgy látszik képes még komoly meglepetéseket okozni a Ubisoft, akik bejelentették, hogy karácsonyi promóciójuk részeként a World in Conflict és az Assassin's Creed IV után egy újabb videojátékukat tették teljesen ingyen letölthetővé.

Ez nem lett más, mint a nagyszerűen sikerült Watch Dogs , ami, ha eddig esetleg nem lett volna hozzá szerencsénk, és amennyiben élnénk a lehetőséggel IDE KATTINTVA máris hozzáadhatjuk a játékot Uplay fiókunkhoz.A lehetőség természetesen most is csak limitált ideig tart, ezáltal december 23-ig élhettek vele, ha pedig egyszer regisztráltátok magatokat a PC-s változatra, garantáltan örökre megtarthatjátok magatoknak a teljes játékot, így akár már jövő karácsonyra is betárazhatjátok magatoknak ezt a nagyszerű nyitott világú akciózást.