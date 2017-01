Nem csalás, nem ámítás - és még csak véletlenül sem clickbait -, de az Electronic Arts úgy határozott, hogy limitált ideig ugyan, ám ingyenessé teszi a rajongók számára az Originen keresztül a Mass Effect 2 -t.

Az On the House promóció részeként a korábban 10 eurót kóstáló szerepjátékot így mostaz említett kliens telepítését követően, és mivel a lehetőség korlátozott ideig él, ezért ne várjatok vele túl sokáig, ha nem akartok lemaradni róla.Hogy link is kéne? Ha nagyon akarjátok, akkor IDE kattintva már hozzá is adhatjátok gyűjteményetekhez!