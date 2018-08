Ingyen letölthető lett pár óráig a Warhammer 40,000: Space Marine

Ha nincs mivel játszanod a hétvégén, akkor engedd meg, hogy a figyelmedbe ajánljuk, hogy a Humble Store 48 órára ingyen letölthetővé tette a Warhammer 40,000: Space Marine-t, mely a maga idejében egy egészen kellemes kis akciójáték volt.

Sőt mi több, még ma is megállja a helyét, és bár nagy dolgokat ne várjunk tőle,azonban bőven van olyan jó, hogy legalább ingyen a gyűjteményünkbe illesszük.Ehhez pedig nem is kell mást tennünk, mint a Humble Store -on regisztrálni és feliratkozni a hírlevélre, ha pedig mindez már megtörtént, akkor a Get the Game feliratra, majd a Get Your Free Game gombra kattintani, és ha mindent jól csináltunk, pár perc múlva már kapjuk is e-mailben a Steamen beváltható kulcsot.