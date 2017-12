Ingyen letölthető az Oxenfree, a tavaly megjelent kalandjáték

A Uplay és a Humble Store mellett a Good Old Games srácai is folyamatosan bombáznak minket az ingyen játékokkal, így a közelgő karácsony alkalmából most rövid ideig ingyen letölthetővé tették a tavalyi esztendő egyik legjobb klasszikus kalandjátékát.

Az Oxenfree eredetileg 20 euróba kerül a kérdéses digitális disztribúción - tehát nem éppen olcsó -, azonban most teljesen ingyen juthatunk hozzá egy példányhoz, ezért pedig nem is kell mást tennünk, mint először IDE KATTINTANI , aztán a GOG honlapján igényelni a saját példányunkat, amire holnapig van lehetőségünk.Az Oxenfree egyébiránt, amelyben Alex, a rebellis tinédzser felett vehetjük át az irányítást, aki egy jó barátjával egy régi katonai szigetre látogat, amikor elszabadul a pokol...