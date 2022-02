Ingyen letölthető az Epic Games Store-ról a Brothers: A Tale of Two Sons

Újabb nagyszerű videojátékra tehetjük rá a kezünket abban az esetben, ha van hozzáférésünk az Epic Games Store-hoz, lévén ingyen letölthetővé vált a kérdéses áruház kínálatából a Brothers: A Tale of Two Sons

A kérdéses alkotás a mára legendás státuszt kivívott Josef Fares első alkotása volt, aki később az A Way Out és az It Takes Two miatt vált igazán sikeressé, azonban már ezzel az alkotással is sokak szívébe belopta megát.Nem véletlenül, hiszen egy olyanálmodott meg a név alatt, ami folyamatosan a kooperációra, az akadályok közös leküzdésére épül, ha tehát van valaki, akivel átélhetjük ezt a kalandot, IDE kattintva csapjunk le rá, hiszen most néhány napig ingyen van.