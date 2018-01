Ingyen letölthető a The Red Solstice

A tavalyi év utolsó napjaiban nem győztünk arról írni nektek, hogy milyen videojátékok váltak ingyen letölthetővé a különféle digitális disztribúciókon, azonban ahogy beköszöntött az új esztendő, ez a lendület alábbhagyott - legalábbis mostanáig.

A Humble Store csapata ugyanis bejelentette, hogy ők az új esztendőben is gondolnak a lecsapó labdára várakozó játékosokra, ezáltal máris ingyen letölthetővé tettek egy új címet, név szerint a The Red Solstice -ot, mely egy különleges, csapat alapú taktikai túlélőjáték lett, aholA Dead Space és a Starcraft kereszteződéseként leírható The Red Solstice eredetileg 16 euróba és 49 centbe kerül, most azonban teljesen ingyen letölthetjük magunknak örökbe, ha IDE KATTINTVA igényeljük magunknak a Steam kulcsot.