Ingyen letölthető a GOG-ról a Freespace 2

Újabb klasszikus videojátékot tett teljesen szabadon letölthetővé a Good Old Games, a kérdéses digitális disztribúcióról ugyanis most ingyen beszerezhetjük magunknak a Descent: Freespace nagyszerű folytatásaként érkezett Freespace 2-t.

Az eredetileg 1999. október 1-jén, még a legendás Interplay gondozásában megjelent alkotás a 20. évfordulót igyekszik megünnepelni ebben a formában, így ha nem zavar a korabeli grafika, akkor most mi is becsücsülhetünk egy űrhajóba, hogyAmennyiben érdekel a lehetőség, rögtön a GOG főoldalán láthatjátok a nagy Freespace 2 bannert, ahol nem lesz más dolgotok, mint a Get if FREE feliratos zöld gombra kattintani, majd bejelentkezni vagy regisztrálni a rendszerre, és már meg is kaparintottuk a játékot.