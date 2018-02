Ingyen letölthető a GOG-ról a Dungeons 2

Mintha versenyeznének egymással a digitális disztribúciók azzal kapcsolatban, hogy melyikük tud jobb játékot adni ingyen felhasználóiknak, hiszen majdnem napi szinten érkeznek a kapcsolódó hírek, így az aktuális versenyző a Good Old Games lett.

A kérdéses disztribúció ugyanis bejelentette, hogy szokás szerint csak néhány óráig, de ingyen letölthetővé tették a rajongók számára az egyébként 20 euróba kerülő Dungeons 2 -t, amit most így örökbe behúzhatsz magadnak.Sőt mi több, ezen felül, melyeket 74 százalékkal olcsóbban, mindössze 80 centért szerezhetünk be magunknak, tehát fillérekért most igazán teljessé válhat a gyűjteményünk. IDE KATTINTVA te is kihasználhatod a lehetőséget!