Ingyen letölthető 48 óráig a Saints Row 2

Ha egy jó GTA klónt keresel magadnak, és annak idején kimaradt a nagyszerű Saints Row 2 , akkor most itt az alkalom, hogy PC-n pótold a lemaradásodat, a Deep Silver ugyanis bejelentette, hogy 48 óráig ingyen letölthető a Good Old Games kínálatából a játék.

Ennek természetesen apropója is van, mégpedig az, hogy, méghozzá bevezető áron, így előbbi 20 euró helyett mindössze 5 euróért, utóbbi pedig 15 euró helyett 3 euró 79 centért gyűjthető be a kérdéses disztribúcióról. Saints Row 2 pedig ennek apropójából lett most ingyenes egy rövid időre, amit DRM-mentesen, örökbe tölthetsz le magadnak IDE kattintva, mindössze csak regisztrálnod kell hozzá a GOG-ra, ha még nem lenne hozzáférésed.