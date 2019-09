Ha kedveled az űrstratégiákat, akkor itt az idő, hogy beszerezz magadnak egy lassan klasszikussá érő alkotást, lévén a Humble Bundle oldalán most ingyen osztogatják az Endless Space kollekció Steam kulcsait.

Az Amplitude Studios által készített alkotásnak ráadásul egy speciális kiadását szerezhetjük be, melyben az alapjáték mellett megtalálható a Disharmony címet kapott kiegészítő is a teljesség érdekében.Ha érdekel a lehetőség, IDE kattintva nincs más dolgod, mint regisztrálni, feliratkozni a hírlevélre, és nem sokkal később már landol is a postaládádban a játék aktiválásához szükséges Steam kulcs.